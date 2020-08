Elena Bonelli voce di Roma in concerto a Bracciano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il prossimo 8 agosto alle ore 21 nell’anfiteatro naturale del Comune di Bracciano, l’attrice e cantante Elena Bonelli vera mecenate della canzone Romana tornerà a raccontare e cantare la grande tradizione della canzone Romana. Definita la “voce di Roma”, l’artista che da anni riesce sempre a conquistare i più prestigiosi teatri del mondo attraverso le sue straordinarie interpretazioni, ci regalerà dei momenti ricchi di emozioni con i più bei brani di letteratura e musica della tradizione Romana. Ad accompagnarla al pianoforte e fisarmonica ci sarà Adelmo Musso, Giandomenico Anellino alla chitarra, Luca Rocco con il violino e il ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Elena Bonelli Elena Bonelli, il party con le stelle della voce di Roma Il Messaggero Bracciano piazza IV Novembre, posti contingentati, gratuiti e su prenotazione

Primo grande appuntamento, sabato 8 agosto alle 21.00, con “Gran Galà della Canzone Romana”, quando la voce eclettica, viva e coinvolgente dell’attrice e cantante romana, Elena Bonelli tornerà ad ...

