Covid, un esercito di asintomatici contagiosi "non identificati" gira per l'Italia (Di mercoledì 5 agosto 2020) La recente analisi dell’Istat fornisce, finalmente, una informazione fondamentale relativamente al reale numero di persone che hanno contratto il virus durante la pandemia Covid-19.Rispetto al numero degli infetti registrati dal sistema della sanità pubblica, circa 250.000 persone, un numero circa sei volte maggiore, pari a 1.482.000 persone, hanno contratto il virus, per lo più senza mostrare effetti particolari. Si tratta del 2.5% degli Italiani.Questa preziosa informazione, ottenuta tramite l’analisi del sangue e l’identificazione dell’Rna virale nei campioni di 66.400 individui scelti in modo casuale, permette di chiarire il mistero del tasso di decesso che ha caratterizzato l’epidemia nel nostro paese.In Italia, infatti, il rapporto tra il numero di decessi e il numero di ... Leggi su huffingtonpost

FidanzaCarlo : Siamo arrivati al paradossale! A #Ventimiglia l'esercito viene schierato sulle spiagge per controllare che i bagnan… - antoniettamac46 : RT @HuffPostItalia: Covid, un esercito di asintomatici contagiosi 'non identificati' gira per l'Italia - AgtAlesii : RT @HuffPostItalia: Covid, un esercito di asintomatici contagiosi 'non identificati' gira per l'Italia - WonderFlo_77 : RT @HuffPostItalia: Covid, un esercito di asintomatici contagiosi 'non identificati' gira per l'Italia - HuffPostItalia : Covid, un esercito di asintomatici contagiosi 'non identificati' gira per l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid esercito Coronavirus, l'esercito degli immuni: in migliaia hanno gli anticorpi, ecco perché Il Messaggero Covid, un esercito di asintomatici contagiosi "non identificati" gira per l'Italia

La recente analisi dell’Istat fornisce, finalmente, una informazione fondamentale relativamente al reale numero di persone che hanno contratto il virus durante la pandemia Covid-19. Rispetto al numero ...

Coronavirus, 7 contagiati nel Napoletano, ma il sindaco: «Non è focolaio»

LEGGI ANCHE Covid Campania, 2 casi su 928 tamponi: nessuna vittima, altri 7 pazienti guariti Nel primo nucleo familiare c'è un professionista che ha residenza a Portici ma esercita la sua attività ...

La recente analisi dell’Istat fornisce, finalmente, una informazione fondamentale relativamente al reale numero di persone che hanno contratto il virus durante la pandemia Covid-19. Rispetto al numero ...LEGGI ANCHE Covid Campania, 2 casi su 928 tamponi: nessuna vittima, altri 7 pazienti guariti Nel primo nucleo familiare c'è un professionista che ha residenza a Portici ma esercita la sua attività ...