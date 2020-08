Covid, l'immunologo Mantovani: 'Virus non è sparito, la mutazione 614G lo rende più aggressivo' (Di mercoledì 5 agosto 2020) 'Il non solo non è sparito, ma non è nemmeno diventato più gentile: non si è attenuato'. Lo ha sottolineato il direttore scientifico di Humanitas Alberto Mantovani , intervenendo ad Agorà Estate su ... Leggi su leggo

«Il virus non solo non è sparito, ma non è nemmeno diventato più gentile: non si è attenuato». Lo ha sottolineato il direttore scientifico di Humanitas Alberto Mantovani, intervenendo ad Agorà Estate ...

