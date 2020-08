Bentancur Juventus, due top club su di lui: arriva la decisione sul futuro (Di mercoledì 5 agosto 2020) Bentancur Juventus – Rodrigo Bentancur è ormai una pedina insostituibile del mosaico tattico di Sarri. Il centrocampista uruguayano ha pienamente convinto il tecnico toscano e le sue prestazioni non sono passate inosservate a due top club spagnoli. Si fanno avanti due squadre ma la dirigenza bianconera ha deciso il futuro del calciatore scacciando ogni voce di mercato. Juve, Bentancur è incedibile Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Calciomercato.com” l’Atletico Madrid e il Barcellona seguono da tempo Bentancur. Leggi anche: Sarri Juventus: “Scudetto merito di tutto il gruppo” Niente da fare però per i due club iberici, con la Juve che rispedisce al mittente le lusinghe ... Leggi su juvedipendenza

Ultime Notizie dalla rete : Bentancur Juventus Due scambi offerti alla Juve da top club per Bentancur: quando è stato preso dal Boca... Calciomercato.com Juventus – Lione: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

QUI JUVENTUS – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo ... A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Rabiot mezze ali mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da ...

Juve aggrappata a una... Joya. E dietro De Ligt-Bonucci per rialzare il muro

Una Juve aggrappata a una... Joya. Venerdì c’è il ritorno di Champions contro il Lione e, inutile nasconderlo, molto passa dalle condizioni di Paulo Dybala, un giocatore imprescindibile per la Signora ...

