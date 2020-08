Basket: Moretti, a Milano per imparare ma non ho paura (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milano, 05 AGO - "Senza paura". E' lo slogan con cui Davide Moretti si presenta all'Ax Milano. Il 22enne figlio d'arte, suo padre Paolo fu allenato proprio da Ettore Messina alla Virtus Bologna, è ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Vincere l'Eurolega "resta il traguardo" di Kyle Hines, quattro volte campione d'Europa con Olympiacos e Cska Mosca, ma per l'Ax Milano non deve diventare "un'ossessione". "Ho vinto tutto in carriera - ...

MILANO, 05 AGO - "Senza paura". E' lo slogan con cui Davide Moretti si presenta all'Ax Milano. Il 22enne figlio d'arte (suo padre Paolo fu allenato proprio da Ettore Messina alla Virtus Bologna) è all ...

