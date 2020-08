Ajax, il club conferma: "13 persone hanno avuto il coronavirus" (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'Ajax rende noto che vi sono stati 13 casi positivi (tutti asintomatici) al COVID-19, questo a seguito degli esami del sangue condotti a giugno. Leggi su tuttonapoli

Una vera e propria rivoluzione. Dall’Olanda - Paese che per primo ha annunciato la parità salariale in Nazionale tra gli uomini e le donne del calcio, da raggiungersi entro il 2023 - arriva una notizi ...

Il Getafe picchia duro. Chi sono gli avversari dell'Inter agli Ottavi di Europa League

Il lockdown ha riportato il Getafe sulla terra. Una sola vittoria in undici partite ha smontato il sogno di partecipare alla prossima Champions e lasciato i ragazzi di Bordalás, quarti prima della sos ...

