Utili record per Intesa Sanpaolo nonostante il lockdown. Messina: con Ubi tra i primi in Europa (Di martedì 4 agosto 2020) Conti a prova di pandemia per Intesa Sanpaolo che ha chiuso il primo semestre del 2020 con Utili per oltre 2,5 miliardi di euro, miglior risultato dal 2008. I profitti sono saliti del 13,2% rispetto allo stesso periodo del 2019 e avvicinano sensibilmente il gruppo all’obiettivo dei 3 miliardi di Utili previsto per l’intero anno. La banca ha già accantonato quasi 900 milioni di euro per far fronte alle prossime eventuali perdite legate ai contraccolpi della pandemia sui conti delle aziende a cui Intesa Sanpaolo ha concesso finanziamenti. Nel complesso la qualità del credito per ora risulta in miglioramento, possibile che un aiuto sia arrivato anche dalla garanzia pubblica concessa su nuovi prestiti chiesti in pieni pandemia. I crediti “malati” ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Utili record per Intesa Sanpaolo nonostante il lockdown. Messina: con Ubi tra i primi in Europa - Noovyis : (Utili record per Intesa Sanpaolo nonostante il lockdown. Messina: con Ubi tra i primi in Europa) Playhitmusic - - foxes7777 : @SensoDiNausea La risposta è orgoglio italiano dalla sua ricostruzione in tempo record ad aver estromesso i Benetto… - puffasgirl_ : RT @callmegoodlife: Finisce la stagione che ci ha visto protagonisti fino allo stop, con una Supercoppa e 21 risultati utili consecutivi. I… - callmegoodlife : Finisce la stagione che ci ha visto protagonisti fino allo stop, con una Supercoppa e 21 risultati utili consecutiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Utili record Amazon da record, utile per azione raddoppia grazie a boom vendite da lockdown COVID Finanzaonline.com Intesa Sanpaolo, utile secondo trimestre record a 1,42 mld

Nel giorno in cui sono stati resi noti i dettagli dello scambio azionario che ha permesso di conquistare il gruppo Ubi Banca, Intesa Sanpaolo archivia il secondo trimestre 2020 con un utile netto di 1 ...

Morgan Stanley: “Wall Street ha corso troppo. Giù del 10% prima di nuovo rally”

Wall Street ha corso troppo. Ne sono convinti gli analisti Morgan Stanley, che scommettono su una correzione del mercato azionario Usa, prima di una nuova ripartenza. La banca d’affari Usa prevede un ...

Nel giorno in cui sono stati resi noti i dettagli dello scambio azionario che ha permesso di conquistare il gruppo Ubi Banca, Intesa Sanpaolo archivia il secondo trimestre 2020 con un utile netto di 1 ...Wall Street ha corso troppo. Ne sono convinti gli analisti Morgan Stanley, che scommettono su una correzione del mercato azionario Usa, prima di una nuova ripartenza. La banca d’affari Usa prevede un ...