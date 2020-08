Trasporto pubblico, ingressi a scuola in due orari diversi e potenziamento delle linee: le misure della Regione Lazio per settembre (Di martedì 4 agosto 2020) Due fasce orarie per l’ingresso a scuola, orari differenziati per gli uffici e potenziamento delle linee dirette a Roma e Viterbo, per evitare di concentrare i pendolari. Queste, in sintesi, le principali misure contenute nelle linee guida del Lazio per il Trasporto pubblico, deliberate dalla giunta regionale. Lo scopo è alleggerire il carico per i trasporti in ottemperanza alle “direttive governative in materia di contenimento del contagio da Covid”, sia per chi viaggia che per chi lavora. Sono già state decise due fasce orarie per l’ingresso, una alle 8.30 e una alle 9.30, mentre verrà avviato già da fine agosto un tavolo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

