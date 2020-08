Salvini: "Scissione Lega? Non parlo di fantasie" (Di martedì 4 agosto 2020) "Parliamo di vita vera, non di fantasie. Non rispondo sulle fantasie, se le domande sono queste me ne vado". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, sulle ipotesi di Scissione nella Lega, rilanciate oggi da Repubblica. "Non leggo Repubblica" ha aggiunto. Salvini era a Sesto San Giovanni per presentare il sindaco Roberto di Stefano, che ha lasciato Forza Italia per entrare nella Lega. "La Lega è solida e Salvini non ha rivali. Hanno paura, perciò provano a dividerci". Parola di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato che in un'intervista a "Il Dubbio" rintuzza le voci di polemiche interne dopo l'idea di Salvini di voler abbandonare il Nord ... Leggi su agi

