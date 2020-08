Roma, summit Pallotta-Dan Friedkin: cessione ad un passo, i dettagli (Di martedì 4 agosto 2020) Ci sono delle importanti novità da segnalare per quello che concerne il passaggio delle quote azionarie della Roma da James Pallotta e Dan Friedkin. Leggi su 90min

TUTTOB1 : Le Cronache: 'Summit a Roma, la Salernitana sceglie il tecnico: i nomi in lizza' - salernonotizie : Le Cronache: Tifosi, no a Colantuono. Stasera summit a Roma - TuttoSalerno : PRIMA PAGINA - Le Cronache - Tifosi, no a Colantuono. Stasera summit a Roma - NoielaRoma : Sul tema scrive un articolo @lcnmondellini di @MilanoFinanza. “Friedkin vicinissimo alla Roma”, citando un incontro… - Pasqual27977769 : RT @CalcioFinanza: Roma, summit tra Pallotta e Friedkin: cessione più vicina -