Niente tenuità per il padre che non mantiene i figli per mesi (Di martedì 4 agosto 2020) Tenuità del fatto per il reato di cui all'art. 570 c.p.Omesso versamento mantenimento, no tenuità del fattoLa condotta abituale di omesso versamento del mantenimento non è tenueTenuità del fatto per il reato di cui all'art. 570 c.p.Torna su Con la sentenza n. 22523/2020 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce il principio secondo cui non è possibile escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso in cui il padre viene meno ai propri obblighi di assistenza familiare, omettendo di versare per diversi mesi in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento per i figli. Il mancato versamento per 4 mesi, il pagamento parziale dell'assegno per due mensilità e il rimborso solo parziale delle spese straordinarie per tutto il periodo in cui gli è ... Leggi su studiocataldi

