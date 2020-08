Nadia Toffa, le ultime confessioni prima della scomparsa: parla la madre (Di martedì 4 agosto 2020) Tra pochi giorni sarà l’anniversario della scomparsa di Nadia Toffa che ci ha lasciati il 12 Agosto 2019 a causa di una grave malattia. Ancora oggi tutti ricordano la giornalista delle Iene con piacere e fa male il ricordo della giovane donna andata via troppo presto. Nadia Toffa: LE ultime PAROLE prima della FINE, parla … L'articolo Leggi su dailynews24

VanityFairIt : A un anno dalla sua scomparsa - lostintheair2 : RT @VanityFairIt: A un anno dalla sua scomparsa - toysblogit : Nadia Toffa, l'omaggio de Le Iene in onda su Italia 1 giovedì 13 agosto in prima serata… - SerieTvserie : Nadia Toffa, l'omaggio de Le Iene in onda su Italia 1 giovedì 13 agosto in prima serata (VIDEO) - CeccarelliL_ : “Le Iene” ricordano Nadia Toffa con uno special. Il 13 agosto su Italia 1 una puntata-omaggio per ricordare l'invia… -