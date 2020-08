Nadia Toffa, la madre: “Mia nipote nata durante il Covid è stata un suo dono, le somiglia” (Di martedì 4 agosto 2020) “La nostra nipotina ha lo stesso sorriso birichino di Nadia. È un suo dono”. A dirlo è Margherita Rebuffoni, la madre di Nadia Toffa, che a un anno dalla sua scomparsa ha voluto ricordare la conduttrice de “Le Iene” morta il 13 agosto 2019 dopo una lunga battaglia contro il cancro parlando della nascita della nipotina, avvenuta in piena emergenza Covid. Il sorriso e l’arrivo di questa nuova creatura in famiglia famiglia, nonostante il periodo difficile e la sofferenza per la perdita di Nadia, è stato il motore per andare avanti e non demordere, come ha spiegato la signora Rebuffoni durante il Magna Grecia Awards, ritirando un premio in suo onore. “Ha lo stesso sorriso birichino di ... Leggi su ilfattoquotidiano

