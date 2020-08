Migranti, 84 sbarcano in Salento con minori e donna incinta. Nave quarantena a Lampedusa (Di martedì 4 agosto 2020) Sono stati intercettati da una motovedetta della Guardia di Finanza e tratti in salvo gli 84 immigrati sbarcati intorno alle 2 della scorsa notte, a bordo di un veliero, a Gallipoli. Sono terminate... Leggi su ilmessaggero

