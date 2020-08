Mariana Rodriguez in compagnia di Cristiano Iovino (ex di Giulia de Lellis) (FOTO) (Di martedì 4 agosto 2020) L'estate di Mariana Rodriguez si fa movimentata e...romantica! Poco tempo fa è stata protagonista del gossip che sta impazzando su Stefano de Martino con un presunto avvicinamento al ballerino conduttore poi ridimensionato ad un "Siamo solo amici", in realtà la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello VIP (prima edizione) ha sì un uomo al suo fianco, ma non si tratta dell'ex di Belen Rodriguez bensì di un ragazzo già balzato agli onori delle cronache rosa.Mariana recentemente è andata in Puglia per trascorrere i suoi giorni di vacanza in compagnia di Cristiano Iovino. Cristiano nel 2018 è stato a fianco di Giulia de Lellis, subito dopo l'interruzione della storia ... Leggi su blogo

toysblogit : Mariana Rodriguez in compagnia di Cristiano Iovino (ex di Giulia de Lellis) (FOTO) - Notiziedi_it : Mariana Rodriguez ha un flirt con un ex di Giulia De Lellis? - Novella_2000 : Mariana Rodriguez ha un flirt con un ex di Giulia De Lellis? - zazoomblog : Mariana Rodriguez dopo Stefano De Martino flirt in corso con un ex di Giulia De Lellis (Video) - #Mariana… - zazoomblog : Mariana Rodriguez dopo Stefano De Martino flirt in corso con un ex di Giulia De Lellis (Video) - #Mariana… -