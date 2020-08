“Le cure invisibili” nelle Rsa, storie di infermieri e di eroine centenarie (Di martedì 4 agosto 2020) «Le nostre ospiti? Fantastiche! Sono loro che si prendono cura di noi. Durante l’emergenza sanitaria ci chiedevano sempre “Come stai oggi”?». Irene fa l’infermiera in una residenza per anziani a Trento e la sua non è una voce fuori dal coro. Sono decine le esperienze in cui l’umanità ha trionfato nelle Residenze per Anziani, in prima linea durante l’emergenza Covid-19. Leggi su vanityfair

MSF_ITALIA : Ieri sera 3 migranti sono stati uccisi e 2 feriti in un sito di sbarco a #Khoms dopo essere stati intercettati in m… - scorpiondag : L'amore è la follia dei pazzi che rifiutano le cure. - Magamag76377872 : RT @97Francesco16: STRAGE PREMEDITATA GENOCIDIO VOLUTO PERPETRATO HA DANNO DI POPOLO INERME HA DANNO DEGLI ITALIANI PER SETE DI POTERE è PO… - carpiko : RT @97Francesco16: STRAGE PREMEDITATA GENOCIDIO VOLUTO PERPETRATO HA DANNO DI POPOLO INERME HA DANNO DEGLI ITALIANI PER SETE DI POTERE è PO… - inuy9sha : @s6lviacake ya me cure siii OH NO una chica me acosa para q le de besitos o nononononononononon -

Ultime Notizie dalla rete : “Le cure Inci: l' etichetta dei cosmetici el' allergia al nichel, Life Style Italia abruzzo independent