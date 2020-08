La Ferrari 360 Modena trasformata in limousine è ora in vendita (Di martedì 4 agosto 2020) Ferrari 360 Modena limusine Credit: CarSalesLe Ferrari sono da sempre l’emblema di sportività e prestigio. Il Cavallino Rampante, nonostante si sia aperto alla realizzazione di modelli più esotici, anche in virtù dell’evoluzione del mercato, ha sempre mantenuto un’identità piuttosto solida. Ecco perché vedere una Ferrari 360 Modena (modello costruito tra il 1999 e il 2004) trasformata in limousine potrebbe suscitare più di qualche perplessità. Bene, la Ferrari in questione esiste, è in vendita su CarSales e si trova in Australia. Per portarsela a casa servono 400mila dollari. Non si tratta del primo progetto in assoluto del genere ma sicuramente la cura ... Leggi su wired

