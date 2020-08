George Floyd, diffuso nuovo video dell’omicidio: piangeva e supplicava gli agenti (Di martedì 4 agosto 2020) Il Daily Mail è riuscito ad ottenere, da fonti che ha preferito non svelare, i video delle bodycam di due degli agenti accusati dell’omicidio di George Floyd. Nel video, ancora una volta, è palese l’atteggiamento innocuo e non aggressivo dell’uomo a differenza di quello violento fin da subito dei poliziotti Lane, Kueng e Chauvin. Le immagini diffuse dal Daily Mail sono ancora più forti e dolorose di quelle inizialmente diffuse, e che mostravano la morte di Floyd dall’unica e fissa prospettiva di una telecamera di sicurezza. Le body cam piazzate sugli agenti permettono invece di seguire passo dopo passo le loro azioni, fan dal momento in cui Floyd viene estratto dalla sua auto, con un agente che gli ... Leggi su thesocialpost

