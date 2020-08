Genova San Giorgio, Conte cita Piero Calamandrei: «Il ponte simbolo di unità e fiducia» (Di martedì 4 agosto 2020) Da quel maledetto 14 agosto 2018 il presidente del consiglio Giuseppe Conte è venuto molte volte a Genova per seguire con passione e impegno dapprima l’emergenza, poi la ricostruzione seguita al crollo del Morandi, in cui persero la vita 43 persone. Nel tardo pomeriggio di ieri, 3 agosto 2020, l’inaugurazione del ponte San Giorgio, ideato da Renzo Piano, nato sulle ceneri del precedente. Pioggia battente, come se la città piangesse, qualche istante dopo l’arcobaleno. Una giornata densa di emozioni per Genova, soprattutto per i familiari delle vittime, che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto vedere prima dell’evento, svoltosi in maniera molto sobria. «Ci tenevo a incontravi prima della cerimonia del ponte per sottolineare ... Leggi su urbanpost

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - Quirinale : #Genova, Il Presidente #Mattarella all’inaugurazione del nuovo Ponte “Genova San Giorgio” Il video:… - AzzolinaLucia : Con l’inaugurazione del Ponte San Giorgio a #Genova l’Italia ha dimostrato di sapersi rialzare dopo le tragedie. Il… - infoitinterno : Autostrade Genova, il nuovo ponte San Giorgio aprirà in serata - GiorgioOscar5S : RT @ADeborahF: Il premier Conte ringrazia giustamente, Danilo Toninelli al quale si deve la realizzazione subitanea del nuovo Ponte San Gio… -