Ford - Jim Hackett lascia il ruolo di ad e presidente a Jim Farley (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo appena tre anni, la Ford si prepara a un nuovo cambio al vertice: a partire dall'1 ottobre, infatti, Jim Hackett lascerà il posto di amministratore delegato e presidente all'attuale direttore operativo, Jim Farley. Il manager diventerà così il quarto numero uno dellOvale blu dalla grande crisi del 2008-2009.Una mossa a sorpresa. L'avvicendamento era dato per scontato sin dallo scorso febbraio, quando è stata annunciata la promozione di Farley, alllora responsabile delle nuove tecnologie e dello sviluppo strategico, nel quadro di un rimpasto manageriale caratterizzato dall'uscita di Joe Hinrichs, presidente delle attività automotive e primo candidato a sostituire proprio Hackett. A sorprendere sono soprattutto i tempi ... Leggi su quattroruote

Jim Farley sarà il successore di Jim Hackett in qualità di AD e presidente di Ford Motor a partire dal 1° ottobre, secondo quanto comunicato dal gruppo automobilistico. Hackett, 65 anni e successor ...