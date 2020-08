Ferrero: “Non ho più voglia di soffrire, costruirò una buona squadra” (Di martedì 4 agosto 2020) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, dopo la salvezza sudata in questa Serie A, promette ai tifosi un nuovo ciclo senza sofferenze. Il tutto avviene in un botta e risposta su twitter con un tifoso che chiede di creare una squadra che non abbia come unico obiettivo la salvezza. Questa la risposta del patron blucerchiato: “Ci può contare, sono stato troppo male. E non ho più voglia di soffrire”. Ci può contare sono stato troppo male. E non ho più voglia di soffrire Dajeeeeeee Sampdoria pic.twitter.com/pBexJhusSJ — Massimo Ferrero (@unavitadacinema) August 3, 2020 Foto: sito ufficiale Samp L'articolo Ferrero: “Non ho più voglia di soffrire, costruirò una ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Ferrero: “Non ho più voglia di soffrire, costruirò una buona squadra” - Noovyis : (Ferrero: “Non ho più voglia di soffrire, costruirò una buona squadra”) Playhitmusic - - Blucerchiando : Chi gli crede? #Sampdoria - ItaSportPress : Sampdoria, la promessa di Ferrero ad un tifoso: 'Farò squadra che non ci faccia più soffrire' -… - ilovebirra : RT @Eliaservice: E dopo una bella camminata... Non può mancare una buona #birra al Rifugio Barba Ferrero. #trekking #photography https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero “Non Tantissime idee originali e semplicissime da realizzare per confezionare dolci per la befana NonSoloRiciclo