Elisabetta Gregoraci strepitosa a Battiti Live (Di martedì 4 agosto 2020) E’ l’unico programma dell’estate in diretta. L’unica produzione che ha avuto il coraggio di partire. E’ il programma che Elisabetta Gregoraci conduce in prima serata su Italia 1. Battiti. Sono quelli che fa venire lei guardando tutti i suoi vestitini sexy che indossa… L’ex Signora Briatore non è in vacanza. Lei no. Dopo nove edizioni di Made in Sud Elisabetta Gregoraci è ora in onda con Battiti LiveArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

