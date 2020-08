E3 2020 e Tokyo Game Show cancellati, ma in Cina si è tenuto il primo evento dal vivo, China Joy (Di martedì 4 agosto 2020) Mentre l'E3 e il Tokyo Game Show sono stati cancellati, la Cina ha appena tenuto la sua più grande esposizione di giochi, China Joy, completa di stand, stazioni demo e cosplayer.Il China Joy è iniziato il 31 luglio. Durante la preregistrazione, i visitatori hanno dovuto presentare i loro codici sanitari per dimostrare di essere sani e non aver avuto il COVID-19. I codici, tracciati tramite app, indicano se un individuo si è rivelato positivo per il nuovo Coronavirus. All'interno dello spettacolo erano disponibili controlli per la temperatura e stazioni per sanificare le mani. La sicurezza pattugliava invece l'edificio, ricordando alle persone di indossare le mascherine.La partecipazione è diminuita a causa del Coronavirus, ma ... Leggi su eurogamer

