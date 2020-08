E l’SOS sulla sabbia salva i naufraghi finiti su una piccola isola del Pacifico – Il video (Di martedì 4 agosto 2020) Un “Sos” scritto sulla spiaggia di una piccola isola del Pacifico è stata l’ancora di salvezza per tre marinai scomparsi giovedì scorso. I tre stavano per intraprendere un viaggio di 42 miglia da Pulawat fino agli atolli Pulap, negli Stati Federati della Micronesia, ma sono andati fuori rotta e hanno esaurito il carburante, giungendo sulla piccola e disabitata isola di Pikelot, a 190 chilometri dalla destinazione prevista, stando a quanto riferisce la Cnn. La ricerca, attraverso il centro di salvataggio congiunto della Guardia costiera degli Stati Uniti a Guam, è partita quando i marinai non sono arrivati a Pulap come previsto. I tre uomini micronesiani sono stati individuati per la prima volta da una nave ... Leggi su open.online

