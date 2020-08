Di Francesco: "Il mio Cagliari vi farà divertire con il bel gioco" (Di martedì 4 agosto 2020) Cagliari - A Cagliari è ufficialmente cominciata l'era Eusebio Di Francesco . Dopo la deludente avventura con la Sampdoria , l'ex Roma si rimette in gioco in una piazza importante, dove il neo tecnico ... Leggi su corrieredellosport

CAGLIARI DI FRANCESCO – Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Cagliari è sbarcato questa mattina in Sardegna e sempre nella giornata odierna, è stato presentato in conferenza stampa. Queste le di ...Carli due anni fa è stato decisivo per la salvezza. Ripartiamo dagli uomini che sono al mio fianco in questo momento. Il Cagliari riparte da Di Francesco, in Serie A pochissimi allenatori negli ultimi ...