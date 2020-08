Dan Aykroyd su John Belushi: "Sul set di The Blues Brothers la cocaina era come il caffè" (Di martedì 4 agosto 2020) Dan Aykroyd racconta dei retroscena su John Belushi e le riprese di The Blues Brothers, soffermandosi sull'ingente uso di cocaina sul set del film di John Landis. Dan Aykroyd ne ha di cose da raccontare sul collega e amico John Belushi, e ciò che accadeva sul set di The Blues Brothers. E purtroppo, anche sullo smodato uso di droga da parte di cast e crew. Sono passati 40 anni da quei giorni sul set di The Blues Brothers, oggi considerato uno dei migliori film di John Landis, ma un'esperienza del genere non può che rimanere impressa nella mente di chi vi ha preso parte, come ad esempio l'attore e ... Leggi su movieplayer

«All’epoca la cocaina era la norma. Per chi lavorava di notte alle riprese era come il caffè. A me non è mai piaciuta, ma non stavo a sindacare i comportamenti degli altri. Abbiamo fatto impazzire Joh ...

