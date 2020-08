Chissa perché Salvini non ha pubblicato post indignati dopo i danni del nubifragio a Ferrara (Di martedì 4 agosto 2020) Sono passate, ormai, diverse ore dal violento nubifragio che ha colpito la città di Ferrara: alberi caduti per il forte vento e strade allagate dall’ingente quantità di pioggia caduta (nel giro di pochi minuti) al suolo. I danni sono stati molti, come spesso accade quando si verificano eventi atmosferici così estremi che, per certi versi, hanno ricordato quelli di Alessandria, del Veneto e di Palermo (il mese scorso). Ma perché Matteo Salvini, a differenza di quanto accaduto in Sicilia, non si è ancora indignato per quanto accaduto nella città estense? LEGGI ANCHE > La notizia degli allagamenti in Veneto che non compare sui profili social di Salvini La domanda è retorica: alla guida di Ferrara, infatti, c’è la ... Leggi su giornalettismo

GiovanniToti : Siamo contenti che la De Micheli incontri le imprese. Ma chissà perché il #Ministro non vuole incontrare le Istituz… - BraxLollo : RT @giornalettismo: Un violento nubifragio si è abbattuto su #Ferrara: danni e alberi caduti a causa del forte vento. Ma anche questa volta… - Marsia16534364 : @mimmasworld Chissà perché! - giornalettismo : Un violento nubifragio si è abbattuto su #Ferrara: danni e alberi caduti a causa del forte vento. Ma anche questa v… - SandraE82526551 : RT @ImolaOggi: Quarantena migranti, armatore della Moby Zazà non rinnova il contratto col Governo. Strano, chissà perché... -

Ultime Notizie dalla rete : Chissa perché Padre Paolo dall’Oglio: dopo sette anni il mistero non è stato ancora risolto. Chissà perché Il Fatto Quotidiano