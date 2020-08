Bonus a Roma, bonus a Londra. Trova le differenze (Di martedì 4 agosto 2020) C’è un Paese, una volta in Europa, dove se entri nei ristoranti o nei bar e consumi, lo fai a metà prezzo e il governo rimborsa la restante parte ai ristoratori e ai baristi entro cinque giorni. Il sistema funziona dal lunedì al mercoledì e ha come obiettivo quello di tirare su un settore ammazzato dagli effetti della pandemia. “Il settore è un ingrediente vitale della nostra economia”, dice il governo di quel Paese, “quindi godetevi l’estate in sicurezza sostenendo i vostri ristoranti preferiti e noi pagheremo metà del conto”. La partecipazione al programma di sconti è volontaria, ma se si aderisce online poi si affigge il poster in bella vista sulle vetrine e si aspetta i clienti.C’è un altro Paese, ancora in Europa, che alle prese col medesimo problema, l’emergenza economica, lo ... Leggi su huffingtonpost

ROMA – All’inizio della ripresa del campionato Lotito e Inzaghi si erano stretti la mano per il rinnovo (a 2,5 milioni più bonus) sino al 2023 e mancava solo la firma. Quanto successo dopo il lockdown ...

Dl Agosto, ipotesi bonus ristorante con rimborso al 20%

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Il bonus ristoranti potrebbe prevedere un rimborso del 20% della spesa sostenuta, con un tetto massimo, sarebbe operativo da settembre a dicembre con l'obiettivo di dare sol ...

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Il bonus ristoranti potrebbe prevedere un rimborso del 20% della spesa sostenuta, con un tetto massimo, sarebbe operativo da settembre a dicembre con l'obiettivo di dare sol ...