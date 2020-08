Atlantia: “Difficoltà con Cdp. Valutiamo soluzioni alternative” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Cda di Atlantia ha confermato le difficoltà di trovare l’accordo con Cdp. Si valutano soluzioni alternative. ROMA – Alla vigilia dell’incontro con il Ministero dei Trasporti si è riunito il Cda di Atlantia per valutare la possibilità di cedere le proprie quote a Cdp. Una soluzione che non sembra convincere la società dei Benetton come si precisa nella nota, riportata dall’Adnkronos, al termine della riunione. “Allo stato si rilevano concrete difficoltà nel prosieguo positivo delle trattative. Non solo per concordare la definizione di meccanismi volti alla determinazione di un valore di mercato di Autostrade per l’Italia, ma anche per effetto di richieste avanzate da parte di Cdp su ulteriori impegni al di fuori di quanto rappresentato nella lettera del 14 ... Leggi su newsmondo

