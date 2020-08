ApritiModa conferma l'edizione 2020: sarà mappa dei tesori lungo tutta la Penisola (Di martedì 4 agosto 2020) Al via il 24 e 25 ottobre la due giorni ApritiModa, alla scoperta del saper fare italiano lungo tutta la Penisola, dove sarà possibile visitare gratuitamente i luoghi del bello e del ben fatto, con famosi brand della moda e le migliori aziende artigianali che apriranno le porte di atelier e laboratori per svelare dove nascono le creazioni simbolo del made in italy. Ad oggi già oltre 60 aziende hanno aderito e molte altre si stanno aggiungendo, arricchendo così questo straordinario mosaico dell’eccellenza italiana di nuove tessere, di nuove mani che mostrano come nascono i prodotti.Dalla manifattura in Piemonte, dove nascono i cappelli che il cinema ha reso immortali, al laboratorio nel cuore della vecchia Napoli nel quale, tra i rumori delle macchine da cucire, vengono ... Leggi su huffingtonpost

