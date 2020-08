Aggredisce genitori e sorella tredicenne per soldi: arrestato (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Subivano tutti i giorni, ormai da dieci anni, schiaffi, pugni e calci i genitori e la sorella 13enne di un ragazzo che chiedeva soldi per acquistare droga. Poi la madre ha trovato il coraggio di denunciarlo. I Carabinieri della Stazione di Ischia hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli, un 25enne già noto alle forze dell’ordine, accusato di estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commessi in danno dei propri genitori conviventi e della sorella 13enne. Le indagini, coordinate dalla VII Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, sono state avviate dopo la denuncia presentata la scorsa settimana dalla madre del 25enne, ... Leggi su anteprima24

Francesco Facchinetti aggredito con insulti e sputi in strada. “Ha offeso mia madre, l’avrei ammazzato di botte”. Poi ha ricevuto le scuse dell’uomo… Francesco Facchinetti torna a parlare sui social d ...

Acquappesa (Cosenza) - I carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Paola, hanno arrestato un 34enne di Acquappesa con l'accusa di malt ...

