50 primavere, trama cast e curiosità del film in onda su Raitre martedì 4 agosto (Di martedì 4 agosto 2020) Una commedia francese tutta al femminile su Rai3 stasera alle 21.20 con “50 primavere” diretta da Blandine Lenoir, con Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot Aurore Tabort sta attraversando un periodo difficile: separata dal marito, ha appena perso il lavoro; a 50 anni deve sopportare la menopausa e sostenere sua figlia durante la gravidanza. Con l’aiuto delle figlie e della sua migliore amica, Aurore riesce a non perdere la testa, almeno fino a quando non si imbatte per caso nel grande amore della sua adolescenza. Una storia di rinascita e seconde occasioni che vede una donna matura uscire dal suo angolino e reclamare a gran voce il suo posto nel mondo. 50 primavere: il cast Agnès Jaoui: Aurore Tabort Thibault de Montalembert: Christophe Tochard Pascale Arbillot: Mano Sarah Suco: Marina ... Leggi su tvzap.kataweb

periodicodaily : 50 Primavere: Recensione, Trama, Cast #staseraintv #4agosto - POPCORNTVit : '50 primavere', qualche curiosità sul film diretto da Blandine Lenoir -