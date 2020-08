4 agosto: in Fvg 150 positivi e 5 nuovi contagi (Di martedì 4 agosto 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 150 (+2 da ieri). Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 7 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Sono stati rilevati 5 nuovi contagi; quindi analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.416: 1.416 a Trieste, 1.029 a Udine, 745 a Pordenone e 225 a Gorizia, alle quali si aggiunge un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese. I totalmente guariti ammontano a 2.920, i clinicamente guariti sono 12 e le persone in isolamento 129. I deceduti sono 196 a Trieste, 76 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Leggi su udine20

GibelliTiziana : RT @iMagazineTwit: #Gorizia, Castello tutto esaurito nel primo week end di agosto ?? - meteo_fvg : @ARPAFVG #METEO 1 agosto: record di instabilità potenziale dell’atmosfera sul #FVG rilevata dai radiosondaggi… - Lena_mbr : RT @ARPAFVG: Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Friuli Venezia Giulia: partecipa al webinar sul turismo sostenibile in pro… - la_zilli : Fvg, 4 agosto 2020. Ricacciarli da dove sono usciti - FVGlive : RT @iMagazineTwit: #Gorizia, Castello tutto esaurito nel primo week end di agosto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : agosto Fvg LavoroFVG: offerte di lavoro stagionale per la vendemmia 2020 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia METEO FRIULI VENEZIA GIULIA VIDEO: previsioni AGGIORNATE

Aggiornamento delle 15:30 - Il Video Meteo di Oggi: martedì, 04 agosto ...

Blitz di Casapound in Consiglio Regionale Friuli, il consigliere leghista: ai migranti gli sparerei

(Agenzia Vista) Trieste, 04 agosto 2020 Blitz di Casapound in Consiglio Regionale Friuli, il consigliere leghista gli sparerei ai migranti Tensione in Consiglio Regionale in Fruli Venezia Giulia. Nel ...

Aggiornamento delle 15:30 - Il Video Meteo di Oggi: martedì, 04 agosto ...(Agenzia Vista) Trieste, 04 agosto 2020 Blitz di Casapound in Consiglio Regionale Friuli, il consigliere leghista gli sparerei ai migranti Tensione in Consiglio Regionale in Fruli Venezia Giulia. Nel ...