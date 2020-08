"Virus con gli sbarchi". Salvini contro il governo: Conte è complice (Di martedì 4 agosto 2020) Se il coronaVirus torna a diffondersi, i responsabili stanno a Palazzo Chigi e al Viminale: sugli sbarchi il governo Conte ha un «atteggiamento criminale». Ed è devastante la politica di Conte sull'economia: «è l'ora di una vera pace fiscale per tirare fuori il doppio delle risorse del Mes». I segreti di Conte: «Anche noi abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti, il premier deve rispondere». E il centrodestra: «Si marcia uniti». Matteo Salvini parla a tutto campo con "Il Tempo" in questa intervista che ci ha rilasciato tra Milano Marittima e il capoluogo della Lombardia. Domanda d'obbligo: ma veramente siete in lite tu e Giorgia Meloni? «No, anzi». E ... Leggi su iltempo

robersperanza : “Non bisogna confondere la libertà con il diritto di far ammalare gli altri. Imparare a convivere con il virus non… - Corriere : L’Istat: «1,4 milioni di italiani a contatto con il virus, 6 volte in più dei dati noti finora» L’indagine - chetempochefa : “La libertà è un valore fondamentale in una democrazia, ma non può essere confusa con il diritto di far ammalare gl… - bagutti75 : @eterea_naive e se avessero tolto tutti i vincoli normativi al distanziamento sociale (e anzi incentivato) da maggi… - Ro96689588 : RT @herisson13: Crisanti: 'Basta con questa narrativa del virus portato dai migranti, non è vero' -