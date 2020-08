Twitter, in arrivo sottoscrizione a pagamento con funzioni esclusive? (Di lunedì 3 agosto 2020) Di una versione di Twitter a pagamento si vocifera da anni, per l’esattezza almeno dal 2017. Sono diversi anni ormai infatti che il social network – o più esattamente il sito di micro blogging – di Jack Dorsey non se la passa esattamente bene ed è poco competitivo sui ricavi rispetto a colossi come Facebook o alle app di instant messaging come WhatsApp ed è quindi normale che i manager del sito cinguettante stiano vagliando possibili soluzioni per salvare il destino della piattaforma, dopo che nel recente passato si era ventilata anche l’ipotesi di cessione. Cosa succederà dunque è ancora abbastanza nebuloso, ma un mese fa circa, un annuncio di lavoro ha rivelato che effettivamente una piattaforma in abbonamento è in via di sviluppo da parte di un team conosciuto col nome in codice di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Twitter arrivo Twitter, in arrivo sottoscrizione a pagamento con funzioni esclusive? Il Fatto Quotidiano Il 17enne che ha hackerato Twitter

Capire chi sia dietro ai grandi attacchi informatici non è sempre facile, e richiede a volte mesi o anni di lavoro. Il caso della grande truffa informatica che il 15 luglio ha coinvolto alcuni degli a ...

Beyond Good and Evil: il regista di Detective Pikachu al lavoro sul film Netflix

