Turista austriaca partorisce il settimo figlio. In pieno giorno sulla spiaggia di Cattolica (Di lunedì 3 agosto 2020) Tiziana Paolocci La donna e il bimbo sono stati salvati dall'intervento di un'infermiera L'esperienza sul parto certamente non le mancava. Arrivata al settimo figlio, anzi, avrebbe avuto tanto da insegnare a chi per la prima volta mette al mondo un figlio su quello che sono i segnali che annunciano l'arrivo delle doglie. Invece una Turista austriaca, in vacanza in Romagna, è stata sorpresa dall'arrivo del suo bebè, che è nato in spiaggia. Una storia a lieto fine che però sabato pomeriggio ha tenuto i bagnanti e tutti i presenti e i bagnini con il fiato sospeso. La donna di 45 anni si trovava in spiaggia a Cattolica con la sua famiglia. Era nella famosa località balneare per passare le vacanze in compagnia ... Leggi su ilgiornale

