Tragedia a Salerno, 55enne Annega Davanti alla Figlia (Di lunedì 3 agosto 2020) Succede nelle spiagge di Salerno in zona Torrione ieri domenica 2 agosto, la vittima di origine ucraina è morta Davanti agli occhi di bagnanti e della flglia. Una tragica notizia arriva delle spiagge salernitane, una donna di 55 anni è Annegata in zona Torrione mentre faceva il bagno in mare. La vittima, residente a Palma Campania in provincia di Napoli, e nata in Ucraina, si trovava nella località balneare assieme al cane e alla Figlia. La 55enne si sarebbe tuffata in mare, quando ad un certo punto sarebbe stata colta da un malore Annegando Davanti ai bagnanti oltre che gli occhi della Figlia, inutili purtroppo i tentativi di rianimazione durati 40 minuti da parte del 118. La Tragedia ... Leggi su youreduaction

lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Tragedia in spiaggia, donna muore annegata sotto gli occhi della figlia e del cagnolino - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Cronaca Tragedia in spiaggia, donna muore annegata sotto gli occhi della figlia e del cagnolino - NapoliToday : #Cronaca Tragedia in spiaggia, donna muore annegata sotto gli occhi della figlia e del cagnolino… - salernonotizie : Salerno, tragedia a Giovi, auto impatta deposito bombole: esplosione e incendio - Telecolore : Un auto si ribalta e rompe un tubo del gas che prende fuoco. Evacuata una casa ma sembra per fortuna nessun ferito… -