“Terrone di me**a”: la Procura federale apre inchiesta (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo le polemiche del fine gara di Napoli-Lazio e le scuse da parte del fisioterapista biancoceleste, Alex Maggi, che aveva rivolto a mister Gattuso un poco lusinghiero “Terrone di merd*a”, la Procura federale, a quanto riporta oggi Il Mattino, sembra intenzionata ad aprire un indagine per insulti di stampo razzista. L’accaduto del San Paolo non è così rimasto indifferente alla Lega calcio e il caso potrebbe arrivare al vaglio della Procura federale. Solo nella giornata di ieri, a seguito delle numerose polemiche, erano arrivate le scuse del collaboratore Simone Inzaghi al mister azzurro. “Nei miei tanti anni di professione – spiega Maggi – non mi era mai capitano di offendere nessuno. Oltre ad essere un padre di famiglia, ... Leggi su anteprima24

