Studentessa rientra dall'estero: cinque contagi in famiglia, tra cui i nonni (Di lunedì 3 agosto 2020) Una Studentessa rientrata dall’estero, risultata positiva al virus, ha contagiato cinque familiari, compresi due nonni. Il piccolo focolaio è stato localizzato a Porcia, un comune del Friuli-Venezia Giulia. A riportare la notizia è il Gazzettino. Tra gli otto nuovi casi riscontrati nel Friuli Occidentale cinque sono riconducibili al focolaio individuato a Porcia e originato da una Studentessa che, dopo un viaggio all’estero e dopo aver trascorso qualche giorno nella città universitaria di Bologna, nei giorni scorsi ha fatto rientro a casa. I controlli e i test eseguiti dal Dipartimento di prevenzione dell’Asfo nel ristretto giro dei suoi contatti avrebbero rilevato i ... Leggi su huffingtonpost

