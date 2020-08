Spunta un palo sulla spiaggia e... Bianca Guaccero, lo scatto in posizione acrobatica: forma fisica pazzesca | Guarda (Di lunedì 3 agosto 2020) Bianca Guaccero si sta godendo l'estate dopo una lunga stagione alla guida di Detto Fatto sulla Rai. La 39enne pugliese tiene sempre aggiornati i fan con alcuni scatti su Instagram che la ritraggono serena e rilassata in vacanza. Stavolta, però, dimenticate lo scatto bollente in bikini che la scorsa settimana ha fatto alzare la temperatura dei social: la Guaccero ha prima postato una foto che la vede passeggiare al tramonto in mare con addosso il costume e un vestitino bianco, poi un altro scatto in cui si mostra in tutto il suo atletismo e la sua forma fisica invidiabile. In particolare, la conduttrice si è fatta immortalare in posizione orizzontale mentre si tiene con due mani ad un palo che ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Spunta palo Il Genoa è salvo, Verona battuto 3-0: doppietta di Sanabria e rete di Romero Primocanale Serie A, ultimi verdetti: Lecce in serie B, il Genoa la spunta nella corsa salvezza

Il Lecce perde 3-4 in casa con il Parma e retrocede in Serie B mentre Genoa-Verona finisce 3-0 (doppietta di Sanabria e un gol di Romero), una vittoria che regala ai Grifoni la permanenza in Serie A.

Addio al Savona Calcio, spunta una cordata locale: «Basta con le avventure ora servono progetti seri»

L'ex mente di centrocampo di Cuneo e Modena in serie C, pone però un semplice e basilare paletto perché la sua candidatura diventi realtà. «Per ricominciare davvero a scrivere la storia del nuovo ...

Il Lecce perde 3-4 in casa con il Parma e retrocede in Serie B mentre Genoa-Verona finisce 3-0 (doppietta di Sanabria e un gol di Romero), una vittoria che regala ai Grifoni la permanenza in Serie A.L'ex mente di centrocampo di Cuneo e Modena in serie C, pone però un semplice e basilare paletto perché la sua candidatura diventi realtà. «Per ricominciare davvero a scrivere la storia del nuovo ...