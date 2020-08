Sportitalia - Allan in uscita, piace Veretout. In due su Koulibaly, ADL fa il prezzo (Di martedì 4 agosto 2020) Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato proprio della situazione in casa Napoli: "Una mezzala al posto di Allan, piace Veretout ma la Roma non vuole cederlo. Leggi su tuttonapoli

GattusoBall : RT @tuttonapoli: Sportitalia - Allan in uscita, piace Veretout. In due su Koulibaly, ADL fa il prezzo - tuttonapoli : Sportitalia - Allan in uscita, piace Veretout. In due su Koulibaly, ADL fa il prezzo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Nessuna fretta in casa Napoli, ma si deve vendere, Allan e Milik in uscita, poi gli altri acquisti https:… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Nessuna fretta in casa Napoli, ma si deve vendere, Allan e Milik in uscita, poi gli altri acquisti https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Nessuna fretta in casa Napoli, ma si deve vendere, Allan e Milik in uscita, poi gli altri acquisti https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Allan Sportitalia - Allan in uscita, piace Veretout. In due pedinano Koulibaly, la situazione Tutto Napoli Criscitiello: "Il Napoli ha proposto Petagna per Lasagna! Arriva la risposta dell'Udinese"

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione SportItalia Mercato, programma in onda sulla emittente SportItalia svelando, tra le altre cose, le m ...

Pedullà: 'Operazione da urlo del Napoli, la più onerosa del club. Una storia nata il 19 maggio'

"Victor Osimhen e il Napoli. Victor Osimhen è ufficialmente del Napoli, Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ha riportato alcuni dettagli. Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ha riportato a ...

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione SportItalia Mercato, programma in onda sulla emittente SportItalia svelando, tra le altre cose, le m ..."Victor Osimhen e il Napoli. Victor Osimhen è ufficialmente del Napoli, Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ha riportato alcuni dettagli. Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, ha riportato a ...