Ronaldo, "rinnovo" social con la Juve: Ora il terzo scudetto (Di lunedì 3 agosto 2020) TORINO - Ronaldo si 'conferma' alla Juve . ' Andiamo per il mio terzo scudetto' urla sui social ed è musica per tutto l'universo bianconero. Conclusa la festa per il nono tricolore consecutivo, il ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Ronaldo, “rinnovo” social con la Juve: Ora il terzo scudetto: L’urlo di gioia e la conferma (scontata): resterà in… - MirkoFr : @gumas75 Diciamo che dopo Ronaldo ci possiamo aspettare di tutto, però di sicuro lasciare mediaticamente aperta que… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Juventus, #Dybala chiede 15 milioni all’anno. Stando a @tuttosport, sarebbe questa la richiesta fatta pervenire al clu… - carlopao86 : RT @CalcioPillole: #Juventus, #Dybala chiede 15 milioni all’anno. Stando a @tuttosport, sarebbe questa la richiesta fatta pervenire al clu… - oden932 : RT @CalcioPillole: #Juventus, #Dybala chiede 15 milioni all’anno. Stando a @tuttosport, sarebbe questa la richiesta fatta pervenire al clu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo rinnovo

Corriere dello Sport

TORINO - Ronaldo si “conferma” alla Juve. «Andiamo per il mio terzo scudetto» urla sui social ed è musica per tutto l’universo bianconero. Conclusa la festa per il nono tricolore consecutivo, il secon ...Turnover massiccio per Maurizio Sarri, che in vista del ritorno degli ottavi di finale con il Lione dovrebbe far riposare diversi titolari, Cristiano Ronaldo compreso. Diversi cambi anche per Fonseca, ...