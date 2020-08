Ribery: «Grazie a tutti i tifosi, continueremo a dare tutto per questo club» (Di lunedì 3 agosto 2020) Franck Ribery ha ringraziato i tifosi della Fiorentina nella sua prima stagione in Italia: le parole del francese Franck Ribery ha postato un messaggio tramite i suoi profili social dove ringrazia tutti i tifosi della Fiorentina. Le sue parole. Ribery – «E’ stata una prima stagione lunga e difficile. Abbiamo avuto alti e bassi ma abbiamo combattuto insieme fino all’ultima partita. Dal mio primo giorno qui a Firenze il vostro supporto alla squadra e a me è stato incredibile. Noi continueremo a dare tutto per questo club, per la città e per voi. Grazie a voi tifosi. Grazie a tutto il popolo ... Leggi su calcionews24

