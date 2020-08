Regionali, sorpasso nella lista di De Luca: ora in ‘pole’ c’è Del Vecchio (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPossibile colpo di scena nel centrosinistra. Una indiscrezione cominciata a circolare con insistenza nelle ultime ore potrebbe stravolgere il quadro delle candidature nelle liste che fanno riferimento all’attuale inquilino di palazzo Santa Lucia. Sono infatti salite vertiginosamente le quotazioni di Raffaele Del Vecchio, sempre più vicino a concorrere per uno scranno in consiglio regionale. Per l’esponente dell’area Zingaretti, infatti, sarebbe stata ‘liberata’ l’ambita casella per “De Luca Presidente“. Fino solo a pochi giorni fa, come noto, la candidatura maschile nella lista del Governatore sembrava già assegnata a Fernando Errico, sindaco di San Nicola Manfredi. Evidentemente, però, le vicende interne al Pd sannita ... Leggi su anteprima24

«Sulla Nola – Villa Literno, un pazzo con un rimorchio perennemente in derapata, sorpassa come se non ci fosse un domani. Follia pura. Abbiamo segnalato il filmato alla Stradale». A denunciarlo è il c ...

Sondaggi politici, le intenzioni di voto sulle Regionali in Toscana e Liguria: Cdx avanti su Giani, Toti invece verso la rielezione al 57% L’agosto appena cominciato, con la diatriba continua tra Gove ...

