Pedro, prima della Roma un intervento alla spalla: sarà pronto a settembre (Di lunedì 3 agosto 2020) Pedro, prima della Roma un intervento alla spalla, sarà pronto a settembre, Fonseca lo attende così come la Roma un po’ preoccupata Pedro, prima della Roma un intervento alla spalla, sarà pronto a settembre, Fonseca lo attende così come la Roma un po’ preoccupata. DURANTE LA FINALE- Un infortunio alla spalla subito nella finale di FA Cup tra il Chelsea e l’Arsenal. Pedro domani si sottoporrà ad un intervento in artroscopia a Londra ... Leggi su calcionews24

meo_pedro : RT @Morgana_La_Hada: @FreeNewsWorld @GiuseppeConteIT @matteorenzi @beppe_grillo @emmabonino @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @gparagone @LaS… - Romanisti2012 : Smallingher: la storia de Scesni evidentemente non ha fatto scuola. Ce manca solo che a settembre lo ritrovamo ar v… - skyistillblue : @lorenzo47582291 @filosignorante @marcovarini @AndreaLongoni5 Mediocre? Aveva Hazard, Kanté, Fabregas, Matic, Pedro… - CURVASUDROMA191 : RT @AliprandiJacopo: Paura per #Pedro. Brutto colpo alla spalla nella finale di FA Cup, lo spagnolo è rimasto a terra per 5 minuti prima di… - stefsassi69 : Dopo 10 sconfitte tra campionato e Coppa Italia, vittoria allo stadium nell'anno in cui non serve. Mentre #Pedro si… -