Museo del fascismo a Roma? L’idea fa stramazzare l’Anpi. Ma in città molti muri e pietre già ricordano il Ventennio (Di lunedì 3 agosto 2020) Un Museo del fascismo a Roma. Lo propongono tre consiglieri del M5S affannandosi a mettere le mani avanti: si tratterebbe, si spiega nella loro mozione, di un’iniziativa rigorosamente antifascista per attrarre scolaresche e curiosi. La levata di scudi è stata immediata: l’Anpi con il codazzo dei soliti esponenti di sinistra tarantolati dall’antifascismo militante è allarmata. E intima che la mozione in cui si propone il Museo vada ritirata all’istante. Per l’Anpi è osceno equiparare nazismo e comunismo “Non si prevede esplicitamente un Museo sui crimini del fascismo, sull’esempio di quanto realizzato in Germania, ma semplicemente sul fascismo – alza la voce l’Anpi con un codazzo ... Leggi su secoloditalia

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Raffaello Sanzio, Sacra famiglia con l’agnello, 1507, Museo del Prado, Madrid, Spagna.… - TizianaFerrario : Un Museo del fascismo a Roma?Davvero una pessima idea. Consiglierei il Comune e i 5s di occuparsi delle buche,dei… - lucianonobili : Al disastro #M5S a Roma, mancava l’indecenza finale: invece di accellare sul museo della #Shoah, la delibera per un… - ANPIBsCarmine : RT @saveriolakadima: La sindaca @virginiaraggi:«Roma non avrà il museo sul fascismo» Mi sembra la scelta giusta. Piuttosto si pensi al prog… - mattimotta : RT @BeppeGiulietti: Museo del fascismo a Roma?No,grazie,anche senza grazie @Artventuno @Anpinazionale @andreapurgatori @sruotolo1 @pberizzi… -