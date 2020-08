MotoGP, Marc Marquez sottoposto a secondo intervento chirurgico (Di lunedì 3 agosto 2020) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marc Marquez ha subito unaseconda operazione oggi, dopo che si è scoperto che la placca di titanio utilizzata per riparare l'omero destro aveva subito danni a causa dell'accumulo di stress. Il dottor Xavier Mir e il suo team presso l'Ospedale Universitari Dexeus di Barcellona hanno sostituito con successo la piastra di titanio e Marc Marquez ora rimarrà in ospedale per 48 ore prima di essere dimesso. “Marc Marquez è stato operato 13 giorni fa e oggi è tornato in sala operatoria. La prima operazione ha avuto esitopositivo, ciò che non era previsto era che la piastra fosseinsufficiente. Un accumulo di stress nell'area operata ha causatoalcuni danni alla piastra, quindi oggi la piastra in titanio èstata ... Leggi su liberoquotidiano

