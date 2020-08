Migranti: attesa stasera nave quarantena a Lampedusa (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - Arriverà questa sera, alle 21, a Lampedusa, la nave quarantena 'Azzurra' inviata dal Governo per ospitare i Migranti che arrivano sull'isola delle Pelagie. Al momento sono poco meno di 700 i Migranti ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola. nelle ultime 48 ore sono stati trasferiti in circa 300. Leggi su liberoquotidiano

