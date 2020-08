Microsoft dice che le trattative per acquistare TikTok stanno proseguendo (Di lunedì 3 agosto 2020) Microsoft ha annunciato che le trattative per acquistare il social network cinese TikTok stanno proseguendo. La società ha dunque smentito quanto aveva riportato domenica il Wall Street Journal, secondo cui Microsoft aveva temporaneamente sospeso le trattative a causa dell’opposizione del Leggi su ilpost

CastigliMirella : #TikTok va venduta o bloccata, dice #Mnuchin, ministro Tesoro USA. #Microsoft #Xbox + #TikTok = se andasse in porto… - PgGrilli : RT @ilpost: Microsoft ha temporaneamente sospeso le trattative per l’acquisto di TikTok, dice il Wall Street Journal - _MrWolf_ : RT @ilpost: Microsoft ha temporaneamente sospeso le trattative per l’acquisto di TikTok, dice il Wall Street Journal - ilpost : Microsoft ha temporaneamente sospeso le trattative per l’acquisto di TikTok, dice il Wall Street Journal - zazoomblog : Microsoft ha temporaneamente sospeso le trattative per l’acquisto di TikTok dice il Wall Street Journal -… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft dice Microsoft dice che le trattative per acquistare TikTok stanno proseguendo Il Post Xbox Lockhart: ad agosto il reveal di Series S 'e altro hardware', secondo Tom Warren

Una volta mostrati sui social i nuovi loghi di Xbox Game Pass, il noto giornalista di The Verge Tom Warren si dice certo del fatto che Microsoft stia pianificando per agosto l'annuncio di Xbox Series ...

Scoppia la guerra dei social Gli Usa: Gates non compri TikTok

Sta per scattare la guerra dei social. TikTok e Facebook adesso sembrano al fronte e rischiano di essere troppo potenti. Tutti assicurano di creare migliaia di posti di lavoro anche col virus. Tutti s ...

Una volta mostrati sui social i nuovi loghi di Xbox Game Pass, il noto giornalista di The Verge Tom Warren si dice certo del fatto che Microsoft stia pianificando per agosto l'annuncio di Xbox Series ...Sta per scattare la guerra dei social. TikTok e Facebook adesso sembrano al fronte e rischiano di essere troppo potenti. Tutti assicurano di creare migliaia di posti di lavoro anche col virus. Tutti s ...