Mangia la pizza e poi sviene in giardino | morto un giovane di 16 anni

Tragedia a San Giorgio delle Pertiche, in Veneto, a pochi minuti da Cittadella. Nella serata di domenica 2 agosto Filippo Pedron, un giovane studente di 16 anni, dopo aver Mangiato la pizza con gli amici ed essere andato a prendere un po' d'aria in giardino, è svenuto stramazzando al suolo ed è morto. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei medici: nello strazio papà Andrea, mamma Raffaella e i due fratelli di 13 e 3 anni.

LECCE – Domenica 2 agosto prende il via la sesta edizione di “Lecce Pizza Village”, rassegna gastronomica che celebra l’arte della pizza salentina e napoletana. Nel rispetto assoluto delle normative a ...

Vincenzo Salemme: il suo libro in scena tra Napoli, Pizza e Comicità

Tutto pronto per il ritorno in scena dell’attore, commediografo, sceneggiatore, regista teatrale e cinematografico e scrittore: Vincenzo Salemme. Ma il ritorno sarà particolare, questo perchè lo fa a ...

